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İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenecek ihaleyle Kayseri Talas’ın gözde yerlerinden Akçakaya Mahallesi’nde 15 parça villa parselinin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Kayseri Talas Belediyesi, yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatları sunmaya devam ediyor.

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