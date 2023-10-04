Kayseri Talas Belediyesi, geleneksel Kayseri lezzetlerinin sunulduğu Talas Tokona’yı hizmete açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları ve şehir protokolünün katılımıyla gerçekleşen açılış programında misafirlere, mantıdan yaprak sarmasına, yağlamadan asideye kadar geleneksel Kayseri lezzetleri ikram edildi.

Talas’ın Kiçiköy Mahallesinde bulunan tarihi Ali Saip Paşa Sokağının sonunda yer alan restoranda Kayseri ve Talas’a ait yöresel yemekler servis ediliyor.

Bahçe ve kapalı alan olmak üzere iki ayrı mekândan oluşan 3 katlı taş konakta aynı anda 150 kişi yemek yiyebiliyor.

Pazartesi günleri kapalı olan Talas Tokana Restoran, haftanın 6 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ali Dağı 360 Kafe ve Zincidere Mesire Alanı içindeki Göl Kafe’den sonra bir restoranı daha ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri ve Talas’ın geleneksel lezzetlerini hem Kayserililere hem de şehir dışından gelecek misafirlere tattırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.