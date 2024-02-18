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Kayseri Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar gerçekleştirilecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kırsal mahallelere verdiği önemin göstergesi olarak yapımları gerçekleştirilen sosyal tesisler birer birer hizmete giriyor.

Mahalle sakinlerinin düğün, nişan, kına, asker uğurlaması ve taziye gibi bir arada olduğu günlerde önemli bir ihtiyacı karşılayan sosyal tesislerde ayrıca muhtarlık yer alıyor.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek Yamaçlı Sosyal Tesisi’nin açılış töreni, yarın saat 14.00’te başlayacak.