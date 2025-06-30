Kayseri Talas Belediyesi, geliştirdiği yapay zekâ destekli çağrı sistemiyle artık mesai saatleri dışındaki vatandaş taleplerine de anında yanıt verecek. Sistem, saat 17.30'dan sonra ve hafta sonlarında devreye girerek vatandaşların şikâyet ve taleplerini alacak ve çözüm süreçlerini hızlandıracak.KAYSERİ (İGFA) - Teknolojiyi hizmete entegre etme vizyonuyla hareket eden Kayseri Talas Belediyesi, Türkiye'de sayılı belediyede bulunan yapay zekâ tabanlı çağrı karşılama sistemini devreye aldı. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, belediyeyi mesai dışında aradıklarında da karşılarında bir muhatap bulacak. Sistem, şikâyet ve talepleri kayıt altına alarak ilgili birimlere iletecek ve çözüm süreci daha ilk dakikadan başlayacak.

“VATANDAŞIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapay zekânın kamu hizmetlerine entegre edilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde zaman en kıymetli şey. Biz de vatandaşımızın zamanını önemsiyor ve sorunlarını en kısa sürede çözmek için teknolojiden faydalanıyoruz. Artık belediyemizi mesai saatleri dışında arayan hemşehrilerimiz de yapay zekâ destekli sistemimizle taleplerini bırakabilecek. Bu sistem hem zaman kazandıracak hem de çözüm hızını artıracak. Talas’ta vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz, teknolojiyi insanımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”

MESAJ BIRAKMAK YETERLİ OLACAK

Yapay zekâ sistemine ulaşmak için belediyenin 0352 437 0054 numaralı çağrı merkezini aramak yeterli olacak. Vatandaşlar talep ve şikâyetlerini sesli komutlarla iletebilecek. Sistem bu bilgileri otomatik olarak analiz ederek ilgili birimlere aktaracak. Süreçlerin daha şeffaf, izlenebilir ve hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak.

Talas Belediyesi’nin bu yenilikçi adımı, dijital belediyecilikte örnek model olarak gösteriliyor.