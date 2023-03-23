Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Ramazan Ayı’nda hayata geçirdiği “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu Ramazan’da da devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bu yılki ilk oruçla birlikte iftarlık yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta, engelli ve depremzedelere yine vatandaş eliyle ulaştırılacak.

Uygulama kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktadan yemek servisi yapılacak.

Her gün saat 18.00’den itibaren gerçekleştirilecek “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması Ramazan Ayı boyunca devam edecek.