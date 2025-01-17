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İhalelerden toplam 27 milyon 365 bin lira gelir elde edilirken, bu gelir Talas Belediyesi’nin yapacağı yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

Daha sonra gerçekleşen ihalelerden Endürlük Mahallesi’nde bulunan 1 adet villa parseli ile Yukarı Talas’ta yer alan 5 adet villa parseli satışı yapıldı.

İhalenin açılışında konuşan Başkan Yalçın, isteklilere katılımları için teşekkür ederken, alana ve satana hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ (İGFA) - Meclis salonunda Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihaleler yoğun talep gördü.

Kayseri Talas Belediyesi’nin, satışa sunduğu gayrimenkullerden 6'si satıldı. Satılan 6 villa parselinden toplam 27 milyon 365 bin TL gelir elde edildi.

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