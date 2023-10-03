Kayseri Talas Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim döneminde Kayseri’ye gelen üniversite öğrencilerine ‘Hoş geldin’ programı düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen karşılama ve tanışma programı büyük beğeni aldı. Programda Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, veliler ve öğrencilerle sohbet ederek Talas hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikle ilgili konuşan öğrenciler ve velileri, duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a ve Talas Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

ÖĞRENCİLER MUTLU, VELİLER MEMNUN

Bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci Miray Dilek, böyle bir karşılamayı beklemediklerini ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi. Almine Ayna isimli bir başka öğrenci de bu etkinlik sayesinde streslerinin ve heyecanlarının biraz daha azaldığını belirterek, “Çok güzel bir etkinlik olmuş, ailemizden ayrılacağız, bu üzüntümüzü biraz daha hafifletiyor. Teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Benzer düşünceleri paylaşan bir diğer öğrenci ise “Çok sıcak bir karşılama oluyor. Çok beğendik, teşekkürler.” dedi. Öte yandan veliler de etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Aksaray’dan gelen Ümmet Kalan isimli bir veli, etkinliğin çok güzel düşünüldüğünü belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Ramazan Çınar isimli veli de ortamdan çok memnun olduklarını kaydederek teşekkürlerini iletti. Diyarbakır’dan gelen Sultan Erin isimli bir veli de şunları söyledi: “Moral açısından çok güzel bir etkinlik olmuş. Belediyeye çok teşekkür ederim.”