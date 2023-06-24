Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait 16 villa parseli, 1 konut parseli ve 1 ticaret parselinden oluşan taşınmazlar, düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Meclis Salonunda 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalede ilk olarak Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 2116 ada 5 parseldeki 1.467 metrekarelik konut arsası satışa sunulacak. Kapalı zarf usulüyle yapılacak bu ihalenin muhammen bedeli 7 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihaleden sonra Yukarı Talas’ta bulunan 16 adet villa parselinin satış ihalesine geçilecek. Bu parsellerin muhammen bedeli 1 milyon 500 bin ile 3 milyon lira arasında olacak.

Günün son ihalesinde ise bağ ve sayfiyelik Reşadiye Mahallesindeki 1 adet ticaret parselinin satışı yapılacak. Ticaret parselinin muhammen bedeli 1 milyon lira olacak.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

YATIRIMLARA YENİ KAYNAK

Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin gerçekleştireceği yeni hizmet ile yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.