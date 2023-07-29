Kayseri'nin Talas Belediyesi, Aşure Günü vesilesiyle ilçenin birçok yerinde aşure ikramında bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi tarafından cuma namazı sonrasında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure ikramı ve muharrem ayı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Muharrem Ayı’nın önemine dikkat çekerek bugüne özel olarak aşure ikramında bulunduklarını ifade etti. “Aşure bereketin simgesidir.” diyen Başkan Yalçın, “Birçok önemli olaya şahitlik eden Aşure Günü vesilesiyle hemşehrilerimize aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Aşure gününü tebrik ediyor, sağlıklı güzel günler diliyorum” dedi.