Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından sağlık sektörüne kazandırılan Gezici Kanser Tarama Aracı hizmete girdi. İmzalanan protokolle İl Sağlık Müdürlüğüne devri yapılan araçla, Talas kırsalında kanser taraması yapılarak hastalığın erken teşhisine imkan sağlanacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen Gezici Kanser Tarama Aracı tanıtım toplantısı ve tahsis protokolü imza töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, kanserin dünyada artan bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye’de her yıl 180 bin yeni kanser teşhisinin konulduğunu ifade eden Dr. Erşan, kanser türlerinin önemli bir kısmının önlenebilir olmasının konuya verilen değeri artırdığını kaydetti.

“BU KIYMETLİ HİZMET İÇİN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Dr. Erşan, merkeze uzak yerlerde ücretsiz tarama yaptıklarını anlatarak, “Talas Belediyemiz sağ olsun mobil aracı tahsis etti. Bakanlığımız da cihazları konuşlandırdı. Bu kıymetli hizmet için başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk Kanser Araştırma Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, kansere karşı koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekerek, zinde ve formda bir hayat tarzı, kilo almamak ve doğal beslenmenin kansere önlem olacağına dikkat çekti.

KIRSALDAKİ VATANDAŞIN AYAĞINA SAĞLIK HİZMETİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir belediyeci olarak sağlığa katkı sağlamaktan mutlu olduklarına dikkat çekerek, “Biz belediyeciyiz ama sağlık konusu herkesi ilgilendiren bir konu. Bu konuda neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde İlçe Sağlık ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün getirdiği bu projeye hemen destek sözü verdik. Bu araç amortisöründen direksiyonuna kadar dizayn edilmiş özel üretilmiş bir araç. Bundan böyle kırsal mahallelerimizde kanser taraması yapılacak. Derneğimiz de vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Sözlerimi Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözüyle tamamlıyorum. Sağlık her şeyden önce gelir. Bu amaçla hazırladığımız aracı İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de sağlık hizmetlerine kazandırdığı kanser tarama aracından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

MEMDUH BAŞKAN’DAN BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sözlerine Başkan Yalçın’ı tebrik ederek başlarken, “Mustafa Yalçın başkanımız, sosyal sorumluluk projesi anlayışıyla belediyeciliğin sadece yol, kaldırım, temizlik ve park çalışmalarından olmadığını gösteren bir çalışmaya imza attı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanlara dokunmak, sorunlarıyla ilgilenmek, sıkıntılarını en aza indirmek gayretinde. Hizmete giren aracın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan arasında Gezici Kanser Tarama Aracının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de şahit olarak protokole imza koydu.

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