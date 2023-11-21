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Kayseri Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik yaptığı hizmetler hız kesmeden sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın “Kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez” anlayışına uygun olarak 2023 yılı içerisinde 22 kırsal mahallede gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık desteği tavan yaptı.

Başkan Yalçın’ın göreve geldiği günlerde başlattığı koyun yıkama banyoluğu ve kırkım hizmetinde bu yıl 4 bin 980 küçükbaş yıkanarak dezenfekte edildi.

TOHUM DESTEĞİ SEVİNDİRDİ

Yine tarımsal hizmetlerde özellikle pandemi döneminde değeri daha fazla anlaşılan tarımsal faaliyet alanında tohum desteğinde de önemli bir sayıya ulaşıldı. Bu kapsamdaki çalışmalarda 24 tondan fazla nohut, 1 tondan fazla da fasulye tohumu üreticiye verildi.

Ayrıca çiftçiye 6 ton arpa, yaklaşık 150 ton da buğday tohumu desteği sağlandı. Yine 7 bin 380 kilogram Macar fiğ kuru ot dağıtımı ile çiftçiye destek olundu.

Tarımsal faaliyetler kapsamında 10 römork gübre dağıtımı, 9 bin 860 ton gübre toplamanın yanı sıra kırsal mahallelere 42’si beton, 50’si metal olmak üzere toplam 92 adet metal sıvat dağıtıldı. Yine tarımsal hizmetlerde drone ile ilaçlama desteği de verildi.

Makine ve ekipman desteğinde ise 200 metreküp kompost karışımı ile 2 dekar alanda taş toplama hizmeti gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde kış çalışmalarına destek amacıyla 20 tesviye küreği hibe edilirken, gübre toplama ve hububat eleme hizmetleri halen devam ediyor.

AŞILAMA ÜCRETİ BELEDİYEDEN

Öte yandan Talas Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanların 350 bin lira tutarındaki aşılama ve küpeleme ücreti ile kırsaldaki 187 bin 500 liralık toprak analizini Talas Belediyesi karşıladı.

ÇİFTÇİYE EĞİTİMLER

Diğer yandan ekim dikim sezonun kapanmasıyla birlikte çiftçiye kış döneminde çeşitli konularda tarımsal eğitimler verildi.