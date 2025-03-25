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Öte yandan sonuçları değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kemikkıran’ın başarısından övgüyle bahsederek, “Antalya’da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda erkek W1 açık kategorisinde Türkiye şampiyonu olan çalışma arkadaşımız Şehit Kemikkıran’ı tebrik ediyorum. Mesai arkadaşımız geçen yıl da aynı yarışmada üçüncü olarak bizlerin gururu olmuştu. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.KAYSE

BAŞKAN YALÇIN’DAN HEM DESTEK HEM TEBRİK

Talas personeli Şehit Kemikkıran, geçen yıl düzenlenen aynı yarışmada üçüncü olarak adından söz ettirmişti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da başarılı sporcu Kemikkıran’ı makamında ağırlayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirmişti.

Yarışmanın erkekler W1 açık kategorisinde birinciliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kulübü adına katılan Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran kazandı. Yarışmada Okçular Vakfı Spor Kulübünden Nihat Türkmenoğlu ikinciliği elde ederken, üçüncülüğü yine aynı kulüpten Yiğit Caner Aydın kazandı.

14 farklı kategoriden 60 sporcunun katıldığı şampiyonada iki gün süren çekişmeli yarışların ardından dereceye girenler açıklandı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen 2025 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak Şampiyonasına katılan Kayseri Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran, yarışmanın makaralı yay W1 erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın spora ve sporcuya verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor.

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