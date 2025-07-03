Kayseri Talas Belediyesi, yerel yönetimlerin mali yönetim kapasitelerini güçlendirmek amacıyla önemli bir eğitime ev sahipliği yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen “Bütçe Sistemi Eğitimi”ne Talas’ın yanı sıra Melikgazi, Kocasinan, Bünyan, Hacılar, Yahyalı ile Sivas’ın Şarkışla ilçesinden gelen belediyelerde görevli harcama yetkilileri ve bütçe sorumluları katıldı.

İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ve bir gün süren eğitim programında, yeni dönem bütçe sistemlerine ilişkin güncel bilgiler katılımcılara aktarıldı.

“HER TEFTİŞ BİRER REHBERLİKTİR”

Eğitimin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyecilikteki 30 yıllık tecrübesini paylaşarak, “2019 yılından bu yana Talas Belediye Başkanıyım. Bu tecrübelerle şunu net olarak ifade edebilirim ki; bütçe bir belediyenin omurgasıdır. Devletimiz artık her birimin kendi içinde sistem kurmasını ve bu sistemin sorumluluğunu taşımasını istiyor. Her teftiş bizim için birer rehberliktir. Kanun ne yazıyorsa onu uygulayacağız” dedi.

Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zamana kadar sizler Kayseri’deki belediyeler ile Şarkışla Belediyesi’ni yücelttiniz, yükselttiniz, yüksekte tuttunuz. Allah sizlere sağlıklı, başarılı ve hayırlı hizmetler nasip etsin. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, başarılar diliyorum. Bu değerli katkıları için İçişleri Bakanlığımıza ve Yüksel Koçak beye teşekkür ediyorum.”

Eğitim programında, İçişleri Bakanlığı E-Belediye Proje Sorumlusu Yüksel Koçak tarafından 2026-2028 dönemi bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, yeni dönemde uygulanacak bütçe sistemine dair uygulamalı bilgi alma fırsatı buldu.

Talas Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen bu eğitim, bölgesel iş birliği ve bilgi paylaşımının güçlü bir örneği olarak dikkat çekti.