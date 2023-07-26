Kayseri'nin Talas Belediyesi, daha yeşil bir Talas için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ali Dağı’na dikilen 60 bin fidan, ağaca dönüşmeye başladı. Günlük olarak sulama ve bakımları yapılan fidanlar büyüyerek ağaç formuna kavuşurken bölgenin çehresi de değişmeye başladı.

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan Ali Dağı ağaçlandırma faaliyetlerinde bugüne kadar 60 binin üzerinde ağaç dikildi. Adeta bir orman oluşturulan bölgede dikilen fidanların bakımları hummalı bir şekilde gerçekleştirilirken sulamaları da günlük yapılıyor.

2 sulama aracı ve 4 personelle her gün rutin olarak yapılan sulama çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Büyüyen ağaçlarla birlikte bölgede adeta yeni bir ormanlık alan oluşurken yürüyüş yolu ve sosyal tesisler ile bölge tam bir rehabilitasyon merkezi haline geldi.