Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nce daha konforlu ve güvenli ulaşım için satın alınan yüksek kapasiteli 12 adet körüklü otobüsün yarın Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıkacağını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ulaşım filosuna 18 metre uzunluğunda 12 adet yeni körüklü otobüs ekleyen Büyükşehir Belediyesi’nin, yüksek kapasiteli, konforlu, engelli dostu otobüsleri Kayserililer’in beğenisine sunduğunu ifade etti.

Yeni otobüslerin bugün, Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıkacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ulaşımda hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Taşıma sistemimizin verimini sürekli arttırırken, ulaşım filomuzu da genişletiyoruz. Yeni otobüslerimizle birlikte güçlenen ulaşım filomuz sayesinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecekler” diye konuştu.