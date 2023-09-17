Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, havalimanı önünden başlayıp, terminalden Mimar Sinan Kavşağı’na ulaşacak yaklaşık 6 kilometrelik duble yol çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir harcama söz konusu. Durmak yok koşmaya devam” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan ve yapımı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’na ulaşımın etkin, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanması için inşa edilen yeni havalimanı yolunda incelemelerde bulundu.

Kayseri’deki ulaşımın her kulvarda ileriye taşınması için demiryolu, karayolu ve hava yolu alanında çalışmalarını aksatmadan devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’na ulaşımın kolay ve konforlu bir şekilde sağlanması için başlattığı çift şeritli yolda inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor.

“200-250 MİLYON TL CİVARINDA BİR HARCAMA SÖZ KONUSU”

Yol incelemesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inşa çalışmaları süren yolda yaklaşık 200-250 milyon TL’lik harcama söz konusu olduğunu ifade ederek şunları paylaştı: "Şu anda havaalanın hemen önünden başlayıp buradan yeni terminal binamızın arkasından devam eden ve Mimar Sinan Kavşağı’na çıkacak olan yaklaşık 6 kilometrelik duble yolumuzun yapımı ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Görüldüğü gibi asfalta hazır hale gelmiş durumda. Etap etap bunu tamamlamak suretiyle hem bölgeye bir imarlaşma hareketi bağlamında katkı sağlayacak, hem de şehrimizin doğusundan gelecek vatandaşlarımızın kolay bir şekilde havalimanına erişmesini sağlayacak olan önemli bir ana arter. Ayrıca şehrimize de direkt bağlantıları, Kocasinan bölgemize söz konusu. Yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir harcama söz konusu. Kamulaştırma süreçleri tamamlandı, üzerindeki yapılarla ilgi görüşmeler tamamlandı, altyapısı tamamlandı ve inşallah üstünün malzemeleri çekilmek suretiyle gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.

İnşa edilen Havalimanı yolunun üzerinde köprülerin de kısa sürede yapılacağına işaret eden Büyükkılıç, “Köprülerle ilgili de kısa sürede yapacağını ifade eden müteahhidimizi kutluyorum. 60 gün dedi. Bu sezonun sonuna açılır gibi hesaplıyoruz. Ama önemli olan sağlıklı, maksada uygun şekliyle bu projeyi hayata geçirmek, gerçekten şehrimize alternatif bir adeta çevreyolu mantığında bir proje hayata geçirilmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da devam etmek suretiyle yine Erkilet Bulvarımıza bağlanıyor ve oradan da devam edip terminalimize, çevreyolumuzdan Ankara istikametine gidiyor” diye konuştu.

“DURMAK YOK, KOŞMAYA DEVAM”

Başkan Büyükkılıç, “Durmak yok, koşmaya devam” diye sonlandırdığı konuşmasında şunlara yer verdi: “Bizim ayrıca bu projeleri yaparken, Kumsmall bölgesinde sonlanmış olan tramvay hattımızın da Erkilet Bulvarı üzerinden Erkilet Bölgesi’ne ve havaalanına gelecek şekilde projelendirilmesi de tamamlanmış durumda. Fizibilite çalışmaları Altyapı Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığımız boyutunda devam ediyor, onu da takip ediyoruz. Onu da inşallah hayata geçirecek çalışmaları sürdüreceğimiz buradan ifade etmek istiyoruz. Durmak yok, koşmaya devam.”

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gören Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.