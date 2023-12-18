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Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerlerimizin bulunduğu halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 askerimiz, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hain saldırının yaşandığı şehit komandolar durağı önünde yapılan anma programına Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, rektör yardımcıları, senato üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Bundan 7 yıl önce yine bir 17 Aralık sabahı bu vatanın 15 evladını, hain plan ve saldırılarıyla şehit ederek; millete korku, kaygı ve endişe vermeye ve terör estirmeye çalışan hain teröristler, büyük Türk Devletinin gücüne yenilmişlerdir ve yenileceklerdir de. TTürkiye’nin güçlü olması, büyümesi ve her alanda gelişmesi, sadece büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet varlığı için değil, aynı zamanda coğrafyamızın ve dünyamızın barışı, huzuru için de gereklidir” dedi.

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi ve anıt durağa karanfil bırakıldı.