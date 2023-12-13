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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Vali Gökmen Çiçek’in başkanlık ettiği “Muhtarlar Toplantısı” na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Çiçek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Birlikte şehrimize güzel hizmet ediyoruz. Sizlerin canla başla çalıştığınızı görüyorum. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Bizlerin göremediği eksiklikleri de sizler sayesinde görüyor, çözüm üretiyoruz. Hepimizin amacı da hedefi hizmet götürmek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını biraz olsun giderebilmek.” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasının sonunda, muhtarlarla beraber olmaya, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye devam edeceklerini ve çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ta “Siz muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Mahallelerimizin sorunlarının çözümünde var gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve Demokrasi Mahallesi Muhtarı, Hatun Kekeç tarafından Vali Gökmen Çiçek’e plaket verilmesinin ardından sona erdi.