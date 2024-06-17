Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı."Bereketin, huzurun, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" diyerek yazılı açıklamasına başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şu ifadelere yer verdi: "Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Sevinçte ve üzüntüde hep birlikte olmamız bizleri farklı kılan özelliğimizdir.

Kayserili hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık,itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.

Bayram vesilesiyle aile ziyaretleri için trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın, bayramlarının güzel bir şekilde geçmesi için trafikte yaşanacak olan yoğunluğu göz önünde bulundurarak, tedbirli davranmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Kayserili hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barışa huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."