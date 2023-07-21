Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beraberinde Kayseri Milletvekili S.Bayar Özsoy ile birlikte Yahyalı ilçesini ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri ValisiGökmen Çiçek ve Kayseri Milletvekili S.Bayar Özsoy’u ilçeye gelişi sırasında, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ile ilçe protokolü karşıladı.

İl merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan ve "şelaleler diyarı" olarak bilinen, Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerinin bulunduğu Yahyalı ilçesine özel önem veren Vali Çiçek, ilk olarak Derebağ Şelalesi’ni ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk’ten bilgiler aldı.

Vali Gökmen Çiçek, beraberinde Kayseri Milletvekili S.Bayar Özsoy ve protokol üyeleri ile birlikte, Derebağ Şelalesi ziyaretinin ardından ilçe merkezine geçerek, vatandaşlar ve esnaflarla buluşarak sohbet etti. Çiçek, sorunların en kısa sürede çözümü için gerekli talimatları vereceğini ve takipçisi olacağını ifade etti.

Vatandaş buluşmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili S.Bayar Özsoy ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçede faaliyet gösteren Tekstil atölyesini de ziyaret ederek, firmanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve incelemelerde bulundu. Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, mutfak ürünleri, ısıtıcı, soğutucu ürünlerinin üretimi alanında faaliyetlerini yürüten firmayı da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Fabrika ziyaretlerinin ardından, Vali Çiçek, Kayseri Milletvekili S.Bayar Özsoy ve beraberindeki protokol üyeleri, Karaköy Mahallesine uğrayarak vatandaşlarımızla sohbet etti. Kadın kooperatiflerinin Kayseri'deki faaliyetlerinin öncüsü olan Vali Çiçek, her ilçede olduğu gibi Yahyalı ilçesinde de Yahyalı Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kadın Kooperatiflerinin Kayseri’nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Kadın Kooperatiflerimize bundan sonra da desteğimiz devam edecek, emeği geçen bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi

“Yeşilköy Şelalesi Ziyareti”

Valimiz Sayın Gömen Çiçek ve beraberindekiler, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi’ni de ziyaret ettiler.

Buradaki yatırım çalışmalarını yerinde gören ve gelinen son durum hakkında da bilgiler alan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Yeşilköy Şelalesi, inmek için yaptığımız 350 basamaklı merdiven, seyir terası ve çevre düzenlemeleri ile bölge turizmine hareketlilik kazandıracak bir yer. Burası görülmeye değer muhteşem bir yer.” dedi