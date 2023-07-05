Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İspanya’nın Santiago de Compostela şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, 67 Kg’da U20 Avrupa Şampiyonu olan Azad Sarıyar ve 60 Kg’da U20 Avrupa üçüncüsü olan Kemal Sevgili’yi makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kabulde yaptığı konuşmada, “Şampiyon olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Spor tüm dünyada insanların kaynaşmasında önemli bir yere sahiptir. Bu başarılarınızla gençlerimizin spora olan ilgisini artırmakta ve geleceğe yönelik ülke olarak millet olarak gurur duyacağımız sporcuların yetişmesinde temel oluşturuyor” dedi

Sporcuların göstermiş oldukları her bir başarının ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden Vali Çiçek, “Emeği geçen bütün idareci ve hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Ziyarete Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekerspor Kulübü Güreşten Sorumlu Başkanı Hasan Apaydın, Baş Antrenör İlker Genel ve Antrenör Salih Güney’de eşlik etti.