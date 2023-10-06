Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Mobilya Fuarı'nı(ANAMOB) ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Anadolu Mobilya Fuarı'na (ANAMOB) gelişi sırasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i, fuar yetkilileri karşıladı.

Vali Gökmen Çiçek fuar gezisi sırasında yapmış olduğu açıklamada, “Ülkemizin en önemli mobilya kentlerinin başında Kayserimiz yer almaktadır. Bu fuar, Anadolu’nun en büyük mobilya fuarıdır. Özellikle yurtdışında alıcıların ciddi manada bu sektörden kişiler olduğunu gördük. Birçok firmamız bu durumdan memnunlar. Gerçek alıcıların buraya geldiklerini belirttiler, ben de çok memnun oldum.” dedi

Fuarlar sayesinde ihracatta yol alacaklarını belirten Vali Çiçek, “Mobilya bizim için çok önemli. Her iki sandalyeden birini, her yedi bazadan dördünü üreten bir şehiriz. Mobilya sektöründe bu kadar başalt bir rol oynayan şehrin ihracatında da mobilya önemli. Bu şehir daha çok ihracat rekorları kıracak. Bu anlamda da fuarlar çok önemli” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, mobilya firmaları tarafından kurulan stantları ziyaretinin ardından fuardan ayrıldı. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde 150'den fazla katılımcı firma ve 400'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, 8 Ekim'e kadar açık kalacak.