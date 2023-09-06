Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gelişi sırasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Müdürü Sibel Livdumlu, müdür yardımcıları ve kurum personeli tarafından karşılandı. Çiçek, kurum personeline bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden Kayseri’nin de yoğun bir şekilde etkilendiğini belirten Vali Gökmen Çiçek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerimiz, mesai mefhumu gözetmeden çalıştılar. Deprem sırasında ve sonrasında sorumluluk alanlarında göstermiş oldukları gayret için bütün personele teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, son olarak yapımı devam eden İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak, gelinen son durum hakkında İl Müdürü Sibel Livdumlu’dan bilgiler aldı.

ValiGökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından Kayseri Barosu’nu ziyaret ederek, Baro Başkanı Av.Ali Köse ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Çiçek’i Baro Başkanı Av.Ali Köse ve diğer yetkililer karşıladı. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek, 2023-2024 Adli Yılı açılışı nedeniyle Başkan Av.Ali Köse ve tüm çalışanlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.