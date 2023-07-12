Kayseri Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde yeni açtığı imar yollarına parke döşeme çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Yahyalı'nın Çiğilli Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “Yeni açtığımız yolları vatandaşlarımızın rahat ve konforlu ulaşımları için düzenliyoruz. İnşallah 2023 yılı içerisinde yollarımızı güzelleştireceğiz. Yahyalı halkı her şeyin en iyisine layık.” Dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “İlçemiz Çiğilli Mahallesi Osmanlı Evleri mevkiinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından parke döşeme çalışması yapılıyor. Hem yapılan çalışmaları yerinde görmek hem de arkadaşlara kolay gelsin demek için bölgeye geldik. Buradaki yeni açtığımız yollar gerçekten çok güzel oluyor. Burada oturan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. 2023 yılını kilitli parke, sathi kaplama ve sıcak asfalt yılı olarak görüyoruz. Sadece burada değil diğer yerlerdeki eksiklerimizi de tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalara yağışlar nedeniyle biraz geç başlamak zorunda kaldık. İnşallah sonbaharın sonuna kadar çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Ben alın teri döken personellerime ve müteahhit firmamıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Önümüzdeki günlerde Dönbere yolunda sathi kaplama, Seydili Mah. 2. Caddesinde sıcak asfaltlama çalışması yapacağız. İnşallah bu yıl dolu dolu bir hizmet yılı olacak.” Diye konuştu.