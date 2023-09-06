Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Teşkilatı’nın 197. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür ederek hediye takdim eden Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Zabıta Teşkilatımızın 197. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Zabıta Müdürlüğümüz ile bir aradayız. Yıldönümleri kutlu olsun. Zabıta Müdürümüz ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Belediyelerin olmazsa olmazı Zabıta Teşkilatımız, vatandaşlarımıza mutluluk ve esenlik hizmeti sunmaktır.

Zabıta hizmeti belediyenin en önemli hizmetlerinden birisidir. Zabıta teşkilatımızın çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz gerek sel felaketinde gerekse pandemi döneminde bizim gözümüz kulağımız yürüyen ayağımız oldu. Yatalak hastalarımızın evine hasta yatağı götürecek kadar gönüllere hitap ediyorlar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından Zabıta personellerine hediyelerini takdim etti.