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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da tüm Türkiye’yle aynı anda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Yahyalı Meslek Yüksekokulu kampüsünde gerçekleştirilen program 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11’de başladı. Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanımız Esat Öztürk, protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Ben buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve dua etmek istiyorum. Bundan 4 yıl önce tüm Türkiye’de böyle bir etkinliği başlattıkları için. Peygamber Efendimiz “ Hayra delalet eden, o hayrı işlemiş gibidir” diye buyuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaklaşa aldıkları bu karar için, hayra delalet ettikleri için ben onlara buradan uzun ömürler diliyorum.

Diktiğimiz ağaçların bizlerin günahlarına kefaret olacaklarına, bizin için istiğfar okuyacaklarına inanıyorum. Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes sloganı gerçekten güzel olmuş. Hem ormanlarımız hem Cumhuriyetimiz yeşerecek ve bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Birlikteliğimizle, ağaçlarımızla, denizimizle, milli savunma sanayimizle biz geleceğimizi çok daha iyi görüyoruz.” Diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden etkinlikte çam fidanları protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından dikildi.