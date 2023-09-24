Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı(TBMM) AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenen Elma ve Turizm Festivali’ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenen Elma ve Turizm Festivali’ne katılarak, Yahyalı’daki vatandaşlarla bir araya geldi. Festivale, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Sayın Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

BÜYÜKKILIÇ, “YAHYALI TAM BİR TURİZM BÖLGESİ”

Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Elma Kültür ve Turizm Festivali’nin ilk gününde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki birlik ve beraberliğin çok kuvvetli olduğunu ve bu birliğin her zaman el ele olduğunu ifade ederek, festivalin hayırlı olmasını temenni etti. Yahyalı’nın eşsiz güzelliklerinden de bahseden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: " Yahyalı muhteşemsiniz. Kayseri’mizin manevi sigortasısınız. Sizleri çok seviyoruz. Buraya gelince gönlümüz ferahlıyor. Buraya gelince adeta sıkıntılarımız yok oluyor. Elma Festivali vesilesiyle bir araya gelen herkesi selamlarken, görüyorum ki birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmuş durumda festival. Her birinizi bağrıma basıyorum. Bizlerle uyum içerisinde çalışan, ülkesi için çırpınan kıymetli başkanım Esat Kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Sizler ona güç verirken, bizlerde el ele verme suretiyle Yahyalımız için ne gerekiyorsa, onu yapma yönünde hep beraber yardımlaşıyor, dayanışıyoruz. Bu anlayış içerisinde değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, siyasi dostlarımızla bir araya gelmek suretiyle Allah’a şükürler olsun. Ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın altında vatanına, milletine bağlı bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. Kayseri’miz 16 ilçesiyle, tüm güzellikleriyle el ele veriyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak, kentte çalışmalar yaparken Yahyalı’nın maddi manevi Kayseri’ye desteklerinin herkesin farkında olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “

Eskiden Yahyalı denilince aklımıza elma ve halı gelirdi. Şimdi maşallah Esat başkanımız hepsini anlattı. İyi bir turizm destinasyonu. Tam bir turizm bölgesi. Bunların yanında en önemlisi bir enerji koridorunda, enerji bölgesinde bulunuyoruz. Ülkemize ve şehrimize elbette katkısı göz ardı edilmeyecek şekilde. Sizleri bağrıma basıyor, böyle anlamlı ve gerçekten birliğimize vesile olacak festivalden dolayı değerli başkanımıza ve ekibine katkısı olanlara teşekkür ediyorum”

AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ise, “Zenginlikleri ve güzellikleriyle, millî-manevi değerlerimize sahip çıkmasıyla ünlü Yahyalı’nın değerli insanları, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla gerçekten birçok konuyu başardık. Devam ettiğimiz müddetçe de aşamayacağımız zorluk yoktur. Güçlü ve büyük Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hep beraber ülkemizin gelişmesi, büyümesi için yapılması gereken ne varsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Bayar Özsoy, Yahyalı’nın ülke ekonomisine çok katkı sağladığını ve Yahyalı’nın turizm cenneti olarak anıldığını ifade etti. Özsoy, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı da teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Coğrafi güzellikleri, kültürel güzellikleri ve eşsiz lezzetleri ile yıllardır ülke ekonomisine, yer altı zenginlikleriyle katkı sunan Yahyalımız, demir, krom, ve çinko madenleri ile yanı sıra son yıllarda yenilebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor ” diye konuştu.

‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerine başlayan Yahyalı Esat Öztürk, belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını ifade eden Öztürk, festivalin ve Yahyalı’nın eşsiz güzelliklerini anlattı.

Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Elma Kültür ve Turizm Festivali’nin ilk gününde konuşan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kayseri’nin turizm açısından değerlerinden bahsederek, “Bugün bin yıllık kültür birikimi ve hafızasıyla Anadolu’nun güzide ilçelerinden biridir Yahyalı. Coğrafi güzellikleriyle, yer altı kaynaklarıyla, enerjisiyle, tarihi ve kültürel değerleriyle, turizm destinasyonları ile, bugün yıllık 100 bin ton elma üretimiyle hazinedir Yahyalı” diye konuştu.

Bugün yapılacak olan uluslararası maraton hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Büyükkılıç, koşuya Yahyalı vatandaşları da davet etti.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen elma yarışmasında birinci olan üretici Aysel Korucu'ya ödülünü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi. Başkan Büyükkılıç, Aysel Korucu’ ya bir tane daha altın hediye etti. Altını Korucu'ya AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler takdim etti. Böhürler, “Bir kadın üreticinin, çiftçinin ürettiği ürünün elmanın en iyi olarak seçilmesinden büyük mutluluk duydum. Buradan bütün kadınları kutluyorum” dedi.

Festivalde en iyi elma yarışması, çocuklar için etkinlikler, gösteriler yapıldı.

Yahyalı Belediyesi tarafından 2’nci Elma ve Turizm Festivalinde, konuşmalar ve ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Elif Buse Doğan sahne aldı. Sevilen sanatçı meydanı dolduran vatandaşlara sevilen şarkıları seslendirdi.