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Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Filistin destek kermesine katıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gazze’deki İsrail zulmü altında yaşayan insanlara yardım etmek, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve dayanışma göstermek amacıyla Kayseri Yahyalı'da düzenlenen kermese destek veren Başkan Esat Öztürk, kermesi düzenleyen okul idarecilerine öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti. Yahyalı halkını da kermese davet eden Başkan Öztürk; “Gazze’deki şehitlerimize bir Fatiha okumak, orada yaşayan mazlumların yaralarını sarabilmek adına bugün buradayız. Tüm halkımızı da buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya’da 7’ den 77’ye tüm vatandaşları kermese katkıda bulunmaya davet ederek, kermesin açılmasına