Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, NEET PRO kapsamında hibe almaya hak kazanan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor” projesinin tanıtımını yaptı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk proje kapsamında Kapalı Pazar Yerinde vatandaşlara Pazar çantası dağıtarak proje hakkında bilgiler verdi.

Başkan Öztürk; “ Bugün ilçemize kurulan ilçe pazarında “Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor” adlı AB projesinin tanıtımını yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza ve İŞKUR’a yürekten teşekkür ediyoruz. Projemiz fiilen bugün başlamış oldu. Önümüzdeki hafta projemizin yemekli tanıtım toplantısını yapacağız. Proje kapsamında sıfır atık konusuna da dikkat çekmek, insanlarımıza çevre bilinci aşılamak amacıyla ham bezden yaptırdığımız pazar çantalarını dağıttık.” Diye konuştu.

Dağıtımda Başkan Esat Öztürk’e Proje Koordinatörü Yusuf Parlak ve projede yer ala