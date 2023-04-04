Kayseri Yahyalı Belediye Meclisi, nisan ayı olağan meclis toplantısını yaptı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA9

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda; Encümen üye seçimi ve İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı. Ayrıca Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması, Belediyemize ait olan ve bundan sonra alınacak olan, her türlü iş makinesi, motorlu ve motorsuz araçların tescil, muayene vb. işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirme yapılması talebi, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Kamyonet (BB Van) alınması talebi, Yahyalı Devlet Hastanesinin, Dijital Röntgen Cihazında kullanılmak üzere ihtiyaç olan ekipmanların Belediyemiz tarafından alımı ile ilgili talebi ve 2022 Yılı Yahyalı Belediyesi Faaliyet Raporu görüşüldü.

Meclis toplantısında Encümen Üyeliklerine Yaşar Yalçın ve Vahdettin Marangoz seçildi.

Toplantı da 1 yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında, meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “Yahyalımızı şehirleşme yolunda ileriye taşımak için tüm imkânlarımızı seferber ederek çalıştığımız bir hizmet yılını daha geride bıraktık. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle tüm olumsuzlukları aşarak bu günlere ulaştık. Sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiğimiz bir yılı daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Ekonomik ve akılcı bir belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiğimiz projeler ile Yahyalı’yı daha ilerilere taşıyacak birçok yeni projenin hayata geçirildiği verimli bir yıl geçirdik. Ben tüm meclis üyelerimize bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.