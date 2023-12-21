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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediye iş birliğiyle Yahyalı’nın Kavacık Mahallesi’ne halı yaptırılarak hizmete açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Halı sahada incemeler yapmak için Kavacık Mahallesi’ne giden Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Çok güzel bir halı sahayı ilçemize kazandırdık. Çok mutluyuz. Mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansınlar.” dedi.

Başkan Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada “İlçemizde çok güzel işlere imza atıyoruz. Burası yüksek irtifa kamp merkezi sahası gibi oldu. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzel işler yapıyoruz.İlçemizde halı saha en güzel buraya oldu. Eşsiz bir manzarası var. Gençlerimize hayırlı olsun. Gençler bizim için çok çok önemli. Kötü alışkanlıklardan uzak durup bol bol spor yaparlarsa sağlıklı bir nesil yetiştirmiş oluruz.” İfadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Beytullah Göksun’da Kayseri Büyükşehir ve Yahyalı Belediyesi’ne saha yapımından dolayı teşekkür etti.