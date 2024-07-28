Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor projeleri kapsamında 3 yıldır gerçekleştirilen Kayseri Yarı Maratonu bu yıl ‘Koramaz Vadisi’ temasıyla 22 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenecek.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de ulusal ve uluslararası boyutta düzenlediği dev organizasyonlarına devam ediyor.

Büyükşehir Spor A.Ş. topluma küçük yaşlardan itibaren spor kültürünü aşılamak, sporu hayatın daimi bir parçası haline getirmek amacıyla yüzlerce spor etkinliklerine ek olarak, Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganıyla 3 yıldır devam eden Kayseri Yarı Maratonu ile sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.

Geniş katılımlı bir etkinlik şeklinde 3 yıldır gerçekleşen Büyükşehir’in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsü gerçekleşecek.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş. tarafından 3 yıldır büyük bir katılımla düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl 22 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenecek. Kayıtları devam eden ve yoğun ilgi ile devam eden Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu yıl teması ‘Koramaz Vadisi’ olarak belirlendi.

İlk olarak Kültepe, daha sonra Erciyes, ardından Mimar Sinan temaları olmak üzere Kayseri’nin değerlerinin tüm dünyaya tanıtıldığı yarı maraton, bu yıl da tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi teması ile gerçekleşecek. Katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri’nin tanıtımını yapacak.

‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ile ‘Koramaz Vadisi’ temasıyla düzenlenecek 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilirken, halk koşusu ücretsiz olacak.