Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle 4 yılı geride bırakırken, toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye’de ilk sırada yer almayı başardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 4 yılı geride bıraktı.

‘İnsan’ ve ‘sağlık’ odaklı projelerin yanı sıra, yenilikçi, adil, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile 4 yıldır görevini başarıyla sürdüren Başkan Büyükkılıç, 1460 günlük süre içerisinde ülkemizde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetlere imza attı.

6 bin yıllık ticari, 7,5 milyon yıllık doğa tarihiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmenin gururunu ve onurunu yaşadığını her fırsatta dile getiren Başkan Büyükkılıç, görev yaptığı süre içerisindeki 4 yılı değerlendirdi.

Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile el ele gönül gönüle, kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar en ücra köşesinde bulunan her bir mahallesine varıncaya dek hizmet götürmek için 4 yıl boyunca çalıştıklarını ifade etti.

“KAYSERİ’MİZİ TÜM KALBİMİZLE ÇOK SEVİYORUZ”

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi, ‘halka hizmet, hakka hizmet’ anlayışıyla hizmet etmeyi ibadet bilerek ve adeta koltuğunda oturmayarak halkla iç içe olan Başkan Büyükkılıç, 4 yılı doldurduğu görevi dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Biz bu medeniyetler şehri Kayseri’mizi tüm kalbimizle çok seviyoruz. Sizlerin bizi bağrınıza basan samimiyetini ve muhabbetini görerek, bu şehrin de bizi aynı şekilde sevdiğini biliyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin şehircilikte tüm Türkiye’ye örnek olan ‘Model Şehir’ haline geldiğini vurgulayarak, “Yenilikçi, adil, kaliteli, katılımcı, ortak akılla istişareyi önemseyen, ekip ruhuyla etkin ve verimli yönetim anlayışıyla, şehrimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. 6 bin yıllık kadim şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, modern bir belediyecilik anlayışıyla, Kayseri’mizi geliştirmeye, insanlarımızı rahat ve huzurlu yaşatmayı amaçladık ve bu amacımız doğrultusunda gayretlerimiz gece gündüz demeden sürüyor” diye konuştu.

“2019’DA PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK”

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetlerin ve yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 4 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizm ve kültür sanata kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarını söyledi.

31 Mart 2019’da göreve geldikten sonra, Terminal Katlı Kavşağı‘nı, Erciyes Üniversitesi’nde 350 araç kapasiteli otoparkı, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’ni, Tarihi Kayseri Kalesi’ni, öğrenci dostu Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi’ni, 3. Kitap Fuarı’nı açtıklarını hatırlatan Büyükkılıç, “Kayseri turizmine katkı sağlayacak balon turizmini, dijital ticaret projemiz e38’i, Gençlik Meclisi’ni başlattık. Toplu taşımada aktarma ücretini kaldırırken, Erciyes Kayak Merkezi’nde 550 araçlık otopark yaptık” dedi.

2020’DE PANDEMİYE RAĞMEN HİZMET

2020 yılına girildiğinde yaklaşık 2 yıl süren bir pandemi dönemi gibi zorlu bir süreç ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Doktor Başkan Büyükkılıç, salgınla mücadelenin yanı sıra 2020’de yaptıkları projeleri şöyle sıraladı:

“Şehir Kütüphanesi‘ni, Beyazşehir Halk Kütüphanesi‘ni, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt kütüphanelerini, Merkez Halk Kütüphanesi’nin ek salonunu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin ilk etabını, KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) birimini, Çerezlik “Ay Çekirdeği” üretimi için beton kurutma alanını, Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu’nu ve Alsancak Parkı’nı hizmete açtık. Ayrıca 2020 yılında “Bulut Kayseri” sistemini, otobüs filomuzu genişletme çalışmalarını, öğrencilerimize tablet desteğini, vizyon projelerimizden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşaatını, Selçuklu dönemi anıt eserlerinden Kızıl Köşk‘te kazı çalışmalarını, hayvan içme suyu projelerini, yem bitkisi tohumu yardımını, bitkisel atıklardan gübre üretimini, hasta yakını misafirhanelerinin inşaatını, kolonya, el ve ortam dezenfektanı ile maske üretimini ve gacer buğdayından ekmek üretimini başlattık. Salgında tüm önlemlerimizi alırken çalışmalarımıza da aralık vermeden ‘durmak yok, yola devam’ diyerek, 2020’de Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu, Koramaz Vadisi’ni UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine girmesini sağladık.”

YATIRIM LİDERİ BÜYÜKŞEHİR 2021’E DE DAMGA VURDU

Başkan Büyükkılıç, toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını hatırlatarak, 2021 yılında da dolu dolu yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, 2021 yılında birbirinden önemli ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı projeleri şöyle anlattı:

“2021 yılında Hıdırellez Yolu’nun ilk ve ikinci etabını, Kayseri Mahallesi’nde restorasyonu biten 40 konağı, Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER), plaj futbol ve voleybol sahasını, Glütensiz Kafe’yi, Koramaz Vadisi’nde Kayseri Mutfağı temalı Koramaz Kafe Restoran’ı, Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu’nu, Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ni, Kayseri Kariyer Merkezi’ni, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, Engelsiz Spor Salonu’nu, 2 adet kapalı tenis kortunu, ziyaretçi rekoru kırdığımız 4. Kayseri Kitap Fuarı’nı hizmete açtık. Yine 2021 yılında Hafriyat Yönetim Sistemi’ni, Yeraltı Çarşısı'nda modern yenileme çalışmalarını, besicilerimize küçükbaş hayvan desteğini, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nde elektrik üretimini, çiftçilere traktör desteğini, Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi’nin inşaatını, Türkiye’ye örnek olan ve ödül alan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin inşaatını, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde beş ayrı projenin inşaatını, Park et-Vale uygulamasını, Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu'nun inşaatını, Kültepe temalı Yarı Maratonu’nu, kardeş şehrimiz Misurata ile yeni yapılacak yatırımları, Seyyid Burhaneddin mezarlığı içerisinde bulunan Selçuklu eseri türbenin kazı çalışmasını, İncesu’daki mozaik kazı çalışmalarını, Değer Gençlik projesini, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde uzlaşma görüşmelerini, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama etabını başlattık. Ayrıca 2021’de şehrimizin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmesini sağladık ve ikinci tıp fakültesini şehrimize kazandırdık. Erciyes Kayak Merkezi’nde yer alan Hisarcık Kapı Sosyal Tesisleri’ni yenilerken, Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyonunu yaptık. 2021 sonu itibariyle fiber optik hat uzunluğumuzu 220 bin metreye ulaştırırken, TURKOVAC’ın mucidi, gururumuz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ismini vereceğimiz Zümrüt Mahallesi - Havalimanı bağlantı yolu yapım çalışmalarında sona geldik. Geçtiğimiz yıl teknolojinin tüm imkânlarından faydalanan bir belediyecilik anlayışı ile “Akıllı Şehir Kayseri” ile daha kapsamlı bir yol izledik.”

2022’DE BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK

Büyükkılıç, Kayseri’nin gücüne güç, güzelliğine güzellik katacak ve tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara ve projelere imza attıklarını belirterek, “2022 yılında, tüm üniversite ve merkez kütüphanelerde sıcak çorba hizmeti başlatırken, elektrikli araçlara ilginin arttığı bugünlerde elektrikli araç şarj üniteleri kurulumları yapmaya başladık. Mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden ısıtma sistemine kadar tam donanımlı olarak hizmete sunduğu ‘kapalı durak’ projesini hayata geçirdik. ‘Üretim sizden, destek bizden’ sloganıyla başlatılan organik tarım temel eğitim programı düzenledik. Besicilere ve öğrencilere su faturalarının yarısını ödeyeceğimiz müjdesini verdik. Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 5 milyon TL’lik yeni araç desteği sağladık. Çiftçilere 2.5 milyon TL’lik ‘nohut tohumu’ desteği verdik. 13 ilçeye kedi ve köpekler için 13 ton mama desteği sağladık. Yine, üreticiye 12 milyon TL maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon TL maliyetli de 193 ton aspir tohumu dağıttık. Hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz tarafından arasında cami yapımı için iş birliği protokolü imzaladık. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin yeni projesini tamamlayarak, açılışa hazır hale getirdik. 58’inci Kütüphaneler Haftası’nda ‘8. Kütüphane’ olan Talas Mevlana Kütüphanesi’ni şehrimize kazandırdık. Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak N-kolay Mobil yeni uygulamayı tanıttık. Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman’ın temelini attık. Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Töreni’ni gerçekleştirdik. Bünyan’da Ebekız Ana Cami açılışını yaptık. Hayırsever iş birliği ile kedi-köpek evi projemize start verdik. İletişim Küresi ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdik. 13 milyon TL’lik projede 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıttık. ‘Ödüllü’ müzemiz Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni ziyarete açtık. 15 Temmuz Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan kertmeler kavşağını açtık. Büyükşehir’in park et-vale uygulamasının ikinci noktasını açtık. Avrupa’daki Kayserililere özel irtibat merkezi kurduk. Avrupa’daki Türkleri coşkulu festival ile Kayseri’de buluşturduk. Valilik ile el ele verip, tarihi Arasta Çarşısı’nı yeni yüzüne kavuşturduk. Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı’nın kesiştiği katlı kavşağı trafiğe açtık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın katılımlarıyla 3 milyar 788 milyon TL’lik yatırımların toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Soğanlı’da balon uçuşlarını başlattık. 9. kütüphanemiz olan Erkilet Kütüphanemizin açılışını yaptık. Tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtık. 10 bin öğrenciye 40 milyon TL’lik ‘eğitim’ desteği verdik. Turizm cenneti Soğanlı ve Kapuzbaşı’da turizme ‘yol’ açtık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde örnek gösterilen ERÜ Hasta Yakınları Misafirhanesi’ni açtık. Saatte 240 ton üretim yapan dev asfalt plentini hizmete aldık. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nu yaptık. Osman Ulubaş eğitim Kompleksi’ni eğitime kazandırdık. Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz altyapı çalışmasını başlattık. 5. Kayseri Kitap Fuarı’nı gerçekleştirdik, 935 bin 638 ziyaretçi ile yeni rekor kırdık. Yerli ve milli tramvay aracımızı Kayseri’mize kazandırdık. Türkiye’de bir ilk olan yüzme havuzlarında yerli ve milli sistemi hizmete aldık. Modern Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni hayata geçirdik. Yeni otobüsleri filomuza ekledik. Yeşilhisar Millet Bahçesi’ni hizmete açtık. Hurda otobüsü, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ne dönüştürdük. Amatör spor kulüplerine 1 milyon TL’lik malzeme desteği verdik. Asurlu Tüccarlar Mahallesi için çalışmalara başladık. Kayadan oyma müze çalışmalarına hız verdik. 5 ilçenin faydalanacağı 30 milyon TL’lik katı atık transfer istasyonu açtık” ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE KAYSERİ, 30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA YİNE ZİRVEDE

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak, 2022 yılı Aralık ayında “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” kapsamında açıklanan verilere göre hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 61.31’lik oran ile yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez daha zirvede yer aldıklarını da anımsattı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA YATIRIM VE HİZMETLERE DEVAM

Türkiye Yüzyılı olan 2023 yılına da yatırımlarla girdiklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, 2023 yılının ilk 3 ayında yaptıkları yatırım ve hizmetleri de şöyle anlattı:

“103,9 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile Güneş Enerji Santrali’ni KASKİ’mize kazandırdık. 3 milyon 636 bin 200 TL maliyeti ile Develi’de Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçe Düzenlemesinin açılışını yaptık. Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ’ın yeniden hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yaptık. Kayseri İklim Hareketi (İDEP) Projesi kapsamında Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı’nı hazırladık. Bünyan’da Abdurrahman Gazi Türbesi’ni hayırsever işbirliği ile restore ederek, yeniden ayağa kaldırdık. Türkiye’de alanında bir ilk olacak Eczacı Asistanlığı Kursu’nu başlattık. İldem’den Mobilyakent’e uzanan 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlayacak olan T3 hattını hizmete açtık. 20 milyon TL maliyetli projede Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolu tamamlayarak trafiğe açtık. Desteklerimizle Hacılar’daki Hürmetçi Süt İşleme Tesisinde 64 adet süt sağma makinesi dağıtımını yaptık. Hacılar ilçesinde 10’uncu kütüphanemiz Halit Özkaya Kütüphanesi’ni hayata geçirdik.”

“1 MİLYAR 500 MİLYON TL MALİYETLE ALTYAPISI İLE BERABER 90 KİLOMETRELİK YENİ YOL YAPTIK”

1 milyar 500 milyon TL maliyetle altyapısı ile beraber 90 kilometrelik yeni yol yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, 4 yıl boyunca birbirinden önemli ulaşım yatırımlarından stratejik önem taşıyan çalışmaları şu şekilde sıraladı:

“Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayan ve ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan yolda çalışmaları tamamladık. Kamuoyunda Furkan Doğan Kavşağı olarak bilinen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada 4 ayrı katlı kavşağı, Mustafa Şimşek Caddesi devamı yol düzenlemesi, 15 Temmuz Bulvarı katlı kavşağı, 15 Temmuz Bulvarı yol yapım çalışmaları, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı devamı yol yapım çalışmaları, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi, Akmescit Caddesi yol düzenlemeleri, Argıncık Toptancılar Sitesi yol çalışmaları, Talas Raylı Sistem hattı etrafı yol düzenleme çalışmaları, Oto Galericiler Sitesi yanı yol yapım çalışmaları ve Erenköy Bulvarı ve Erenköy Mahallesi-İncili Sokak yol bağlantısı çalışmaları ile kentte stratejik öneme sahip olan ana arter ve bulvarların yapımını hayata geçirdik. Bu kapsamda, 1 milyar 500 milyon TL maliyetle altyapısı ile beraber 90 kilometrelik yeni yol yaptık.”

DEPREMLE SARSILDIK, YENİDEN AYAĞA KALKIYORUZ

2023 yılında tüm ülkeyi yasa boğan asrın felaketi olan depremler sonrası bölgeye akın akın destek olarak yağdıklarını da hatırlatan Büyükkılıç, “Bölgede ilk konteyner kenti, ilk konteyner çarşıyı rekor bir sürede hayata geçirdik. Kardeş şehir olduğumuz Kahramanmaraş deprem bölgesinde çamaşır yıkama merkezini hizmete sunarken, 100 konteynerlik yeni bir kent için çalışmalara başladık. Kayseri'ye okul nakli aldıran ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sağladık. Kayseri Şehir Hastanesi karşısında hayata geçirdiğimiz Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’ni depremzede vatandaşların hizmetine sunduk” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 yıl boyunca gerek yerel yönetimler gerekse Ankara’da bürokrasi kanadının tamamını kucaklayarak şehrin daha modern, daha refah ve daha konforlu bir yaşam sürmesi açısından önemli görülen tüm çalışmaların içerisinde yer aldıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, cumhurbaşkanları, bakanlar, büyükelçilerden oluşan heyetlerin kente sık sık ziyarete geldiklerini, şehirdeki değişimi, gelişimi, büyümeyi gördüklerini belirterek, Kayseri’nin modern bir dünya kenti olması için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.