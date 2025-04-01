Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 yıllık süreci değerlendirerek, Kayseri’yi modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gayret ettiklerini ifade etti. Şehrin her noktasına hizmet götürdüklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri’nin Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığını vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 31 Mart 2019’da ilk kez seçilen, 31 Mart 2024’te güven tazeleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2025 itibariyle hizmet ve yatırım dolu 6 yılı geride bıraktı. ‘İnsan’ ve ‘sağlık’ odaklı projelerin yanı sıra, yenilikçi, adil, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile 6 yıldır görevini başarıyla sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu süre içerisinde ülkede parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetlere imza attı.

Başkan Büyükkılıç, 6 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarının altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, belediye bütçesinden yatırıma en çok pay ayırarak, 30 büyükşehir arasında üç kez birinci sırada yer almayı başardıklarını ifade etti. Yerel yönetimde etkin ve verimli bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyen Büyükkılıç, “6 yılda Kayseri’yi yatırımda lider yapan hizmetlere imza attık. Şehrimizin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kayseri’yi daha modern, konforlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ortak akılla hareket ediyor, ekip ruhuyla projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Kayseri’de altyapıdan ulaşıma, sağlıktan kültür-sanata kadar birçok alanda vizyon projelere imza attıklarını belirten Büyükkılıç, “Gelişen ve büyüyen Kayseri’de insan odaklı yatırımlara öncelik verdik. Ulaşım projelerimizle şehir içi konforu ve güvenliği artırırken, altyapı çalışmalarımızla Kayseri’yi geleceğe hazırladık. Eğitimden sağlığa, çevre bilincinden spor yatırımlarına kadar her alanda vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladık” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin köklü tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken, aynı zamanda modern belediyecilik anlayışıyla kente değer katmaya devam ettiklerini belirtti. Kayseri’nin şehircilik anlamında Türkiye’ye örnek bir model şehir haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Şehrimizin tarihî kimliğini koruyarak, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz. İnsanlarımızın refahını ve huzurunu ön planda tutarak, Kayseri’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kayserililerin samimiyeti ve sevgisini her zaman hissettiklerini belirten Büyükkılıç, bu desteğin kendilerini daha çok çalışmaya motive ettiğini ifade ederek, “Bu şehri tüm kalbimizle seviyoruz. Kayseri’ye olan sevdamız hiç bitmeyecek. Bizleri bağrına basan Kayserili hemşehrilerimize layık olmak için hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri’nin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.