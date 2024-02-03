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Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinden olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hayata geçirilen profesyonel olimpik yüzme havuzu, Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı’nı ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve faaliyetlerini sürdüren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzu, Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı’nı ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ülke turizminin gözdesi Erciyes’i 4 mevsim sporun merkezi haline getirecek çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Erciyes’in eteklerinde 1850 metre rakımda hizmet veren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hayata geçirilen profesyonel olimpik yüzme havuzu, Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı’nı ağırladı.

Yüksek rakımda konforlu tesislerde spor kulüplerini ağırlamaya devam eden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu’nda Başantrenör ve Milli Takım Antrenörü Yasin Atıl, Şube Menajeri ve Yardımcı Antrenör Nükte Özgör, antrenör Can Anacak ve Mehmet Ali Bali'nin nezaretinde Galatasaray Spor Kulübü A Takım ve Genç Takım sporcuları yarış öncesi hazırlıkları için antrenmanlarını tamamladı.

Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Şubesi Başantrenörü, Yüzme Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, tesisin çok güzel konumda olduğunu belirterek, “Tesis konum olarak çok güzel bir yerde. İdeal, olimpik ölçülere sahip. Biz de 25 kişilik ekibimizle Galatasaray Yüzme Şubesi olarak tesisimizde antrenman yapmaya ve sporcularımızı geliştirmek adına geldik. Çok da memnun kaldık” diye konuştu.

Atıl, bu tarz tesisleri spor alanına kazandırdığı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederek, “Bu tesisimiz, ülkemiz ve Kayserili adına gurur verici” dedi.