Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehre kazandırdığı Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde, Büyükşehir Zabıtası tarafından denetimler yapılarak bahçenin huzur, düzen ve güvenliğine katkı sağlanıyor.KAYSERİ (İGFA) - 1 milyon metrekarelik yeşil alanı ve her alandaki sosyal donatıları ile kente adeta yeni bir nefes olan, Kayserililer ile farklı illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline gelen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde, sunulan hizmetin yanında vatandaşların güvenliğini de önceleyen Büyükşehir Belediyesi, millet bahçesinde düzenin, huzurun ve güvenliğin sağlanması adına gece gündüz faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentin vitrini konumundaki, düzeni, huzuru ve güvenliğini sağlayan Kayseri’deki 8 Büyükşehir Zabıta Karakolu’ndan birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki zabıta noktasında, huzur ve güvenliği ihlal etmeye çalışanlara müdahale edilirken, söz konusu yerde faaliyet gösteren işletme ile büfelere de denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda 6 zabıta memurunun görev aldığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde seyyar satıcı, dilenci, gürültü ve çevre kirliliği yapanlar, mangal, semaver gibi ateşli faaliyetler gerçekleştirmeye çalışanlar, evcil hayvanları tasmasız, ağızlıksız gibi uygunsuz şekilde bahçeye getirenlere müdahalede bulunuluyor. Öte yandan gerek bahçe içi trafiğinde kontrol sağlanırken gerekse satış yapan büfe ve işletmelerde de sağlığa zararlı, gıda güvenliğine aykırı ürün satan veya satış kurallarına uygun olmayan uygulamalara yönelik de denetim ve işlemler gerçekleştiriliyor.

Zabıtadan Millet Bahçesinde, Gece Gündüz Denetime Devam

Her geçen gün ilgi artarak ziyaretçisi çoğalan Recep Tayyip Erdoğan Millete Bahçesi’nde Büyükşehir zabıta ekipleri, gece gündüz demeden kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Sabah 08.30’dan gece 01.00’e kadar görevine aktif olarak devam eden zabıta ekipleri, sadece denetim ve kontrol hizmeti sunmakla kalmıyor, vatandaşlara da yardımcı olarak danışmanlık da yapıyor. Millet bahçesi hakkında bilgi almak isteyen ve soru soran ziyaretçilere de yardımcı olan görevliler, kentin vitrini olmayı sürdürüyor.