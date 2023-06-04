Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte IPARD-3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’na katılarak, “Hasretle beklediğimiz IPARD ile ilgili adımlar atıldı, 11 yıllık hasret bitti” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kadir Has Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen IPARD-3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda toplantıda yaptığı konuşmada, “Yüzümüz gülüyor, istikrar sürüyor. Hasretle beklediğimiz IPARD ile ilgili adımlar atıldı, 11 yıllık hasret bitti. Şimdi değerli çiftçilerimiz, üreticilerimiz iş size düşüyor. Projelerinizi, Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde sürdüreceksiniz, biz de gerekli sahiplenmeyi yapacağız ve hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık alanında IPARD kapsamına alınan Kayseri’de düzenlenen toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi tarım ve hayvancılık konusunda üreticilere desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Yapılan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz sadece sanayi, ticaret şehri olmasından ötesinde tarım ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisi olduğunu ifade ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, şunları söyledi: “Bugün gerçekten önemli bir gündür. İPARD kırsalı inanılmaz canlandırıyor. İşletmeler açıyor, destekler veriyor, katkılar veriyor. Hibe projeler. Gençler için özellikle avantajlar. Kadınlar için avantajlar, vergi muafiyetleri. İPARD desteği ile yapılan Bir de sadece tarım ve hayvancılıkla kalmıyor ve turizm bile destekliyor. İPARD’ın Kayseri’de olması, Kayseri’nin kırsal kalkınmasının kızıl elmasıdır. Bu kızıl elmanın başarılmış olmasından dolayı başta bakanlığımıza, mücadelesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Hulusi Akar Bakanımıza, Mehmet Özhaseki Bakanımıza siyasilerimize hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.”