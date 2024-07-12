Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel ‘Milletin Zaferi’ sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenleniyor.KAYSERİ (İGFA) - Hain darbe girişiminin, vatandaşların sokaklara çıkarak demokrasi ve egemenlik mücadelesi ile bastırıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinin yıl dönümünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bünyesindeki Spor A.Ş. ile farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan bu önemli günde Büyükşehir Spor A.Ş. ‘Milletin Zaferi’ sloganıyla 9 kilometrelik parkurda bisiklet turu etkinliği düzenliyor.

15 TEMMUZ’DAKİ BİSİKLET TURU, STADYUMDAN BAŞLAYIP MİLLET BAHÇESİNDE SON BULACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel etkinlikte, 15 Temmuz 2024 tarihinde bisiklet teslimi saat 18.00’de gerçekleşecek. Etkinliğin başlangıç saati 18.30 olarak belirlenirken, bitiş saati ise 19.15 şeklinde planlandı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndan başlayacak bisiklet turu etkinliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son bulacak.

Toplam 9 kilometrelik parkurda yapılacak etkinliğe kayıtlar ise ‘www.sporaskayseri.com.tr’ üzerinden yapılabilecek.