Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör spora, 5 yılı aşkın süreçte gerek nakdi yardım, gerekse malzeme desteği anlamında toplam 8 milyon 268 bin TL’lik katkıda bulundu. Büyükkılıç ayrıca amatör sporculara yönelik 16 milyon TL’lik spor kompleksi de sundu.KAYSERİ (İGFA) - Spora ve sporcuya verdiği önem ile destekler sayesinde Kayseri’ye, ‘Aces 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanı kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adeta proje ve faaliyetlerinin meyvesini alırken, her zaman sporun yanında yer aldığını gösteriyor.

Kayseri’deki amatör spor kulüplerine her sene törenle ihtiyaçları doğrultusunda gerek malzeme gerekse nakdi yardımda bulunan Başkan Büyükkılıç, bir yandan spor kulüplerini desteklerken öte yandan da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. ile de vatandaşların sporla iç içe olması için çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkan Büyükkılıç, aradan geçen 5 yılı aşkın sürede Kayseri’deki amatör spor kulüplerine 3 milyon 350 bin TL’lik malzeme desteğinde bulunurken, 4 milyon 918 bin TL’lik de nakdi yardım yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 16 milyon TL’lik yatırım olan Sümer Amatör Kompleksi’ni de spora ve sporculara sunarak tesis anlamında da onların yanında olduğunu gösterdi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, amatör spor kulübü başkanları ve sporcular da Başkan Büyükkılıç’ın her daim yanında oldukları mesajı vermişti.