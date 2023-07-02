Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıl geçmişi olan fosil kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar için ‘Kazı Evi’ tasarladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgeleri ile Barsama bölgesinde 2018 yılı eylül ayında başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan fosil kazı çalışmaları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları aralıksız devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, Kuşçu Mahallesi’nde fosil kazıları yapan arkeolog ekibe çalışmalar sırasında kullanabilecekleri bir yapı tasarladı.

Kazı Evi içerisinde toplantı alanı, mutfak, wc, yatak odaları ve duş bölümleri gibi alanlar bulunuyor.Yaklaşık 175 metrekare olan eski okul binası tadilat edilip, yanına 60 metrekare büyüklüğünde yeni bir yapı yapılarak, arkeologların hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi.

DÜNYANIN GÖZÜ BU KAZILARDA

Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan açık hava müzesi niteliğindeki doğa ve tarih hazinesi Kayseri’nin tarihine sahip çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Kayseri’ye gelen dünya paleontoloji camiasının önde gelen isimlerinden Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü'nde görev yapan Finlandiyalı Doç. Dr. Juha Saarinen, fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin, dünyada tek örnek olarak literatüre geçeceğini söylemişti.