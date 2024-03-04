Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği yöneticileri Ahmet- Ayşe İnci Camii cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği, ilçe başkanı Sabri Fidan liderliğinde gerçekleştirdiği anlamlı bir etkinlikle dikkat çekti. Sabah namazının ardından Ahmet- Ayşe İnci Camii'nde düzenlenen programda, dernek yöneticileri cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sabri Fidan, “Sadece ibadetle sınırlı kalmayan bu etkinlikle, toplumun birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kayseri şube yönetimimiz öncülüğünde Kayseri’de farklı noktalarda bu faaliyetlerimizi sürdürürüyoruz. Biz de bugün Kayseri’nin güzide camilerinden Ahmet – Ayşe İnci Camii’nde ikramlarda bulunduk. Organizasyonda emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Dernek olarak bu tür etkinliklerle sosyal sorumluluk alanında aktif rol almaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.