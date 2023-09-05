Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik engel tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi, Empati Parkuru’nun 5’incisini 5-6 Eylül günlerinde Kayseri Park AVM’de kuruyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’ye örnek olan ve takdir toplayan projeler ortaya koyan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı ve engel tanımayan engelsiz yaşam merkezi ile özel vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Tam donamlı şekilde ailelerden ve öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ayrıca özel vatandaşların her alanda destekçisi olarak, tüm vatandaşların empati kültürü içerisinde onları daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaya yönelik etkinlikler düzenliyor.

Bu yönde daha önce 4 kez Empati Parkuru etkinliği düzenleyen merkez, bu kez 5’incisini bugün ve yarın kuruyor.

“Hayatın her alanında onlarla omuz omuzayız ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız” sloganıyla Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde kurulacak Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

‘Bir farkındalık’ etkinliği olan Empati Parkuru Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde bugün ve yarın saat 10.00 ile 22.00 arasında empati hareketine katılmak isteyen vatandaşları bekliyor.