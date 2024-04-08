Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla vatan için şehit olan polisleri unutmadı. Özel öğrenciler, Kayseri Polis Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti, şehitliğe karanfil bıraktı ve Trafik Polis Şube’ye ziyarette bulundu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin örneklerini sergileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yandan bu kulvarda farkındalıklar ve etkinlikler düzenlerken, diğer tarafta da tesis kuruyor, vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ve yerli yabancı tüm ziyaretçilerin takdirini toplayan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri bir güzelliğe daha imza attı.

Vatan ve mukaddesat için şehit olan polisleri kabri başında anan ve onlara dua ederek mezarlarına karanfil bırakan özel öğrenciler, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Polis Şehitliği ziyaretinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Başkanı Cenani Ayaydın, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, eğitmenleri ve özel öğrenciler yer aldı.

AYAYDIN ÖZEL ZİYARETÇİLER İLE TEK TEK TOKALAŞTI, SOHBET ETTİ

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin Polis Şehitliği ziyaretinde özel öğrencileri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Başkanı Cenani Ayaydın, şehitlikte öğrenciler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti. Ziyaret esnasında günün anısına öğrenciler ile toplu fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmeyen Ayaydın, ziyaretin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, dua edildi. Özel öğrenciler şehit polisler için el açarak dua etti.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitmenlerinden Ferda Ertuğrul, 8-14 Nisan Polis Haftası olması nedeniyle şehit polisleri anmaya ve minnetlerini sunmaya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi olarak 8-14 Nisan Polis Haftası olması sebebiyle şehirlerimizi anmaya geldik, onlara minnetlerimiz sunmaya geldik. Buradan da Trafik Polis Şube’ye geçeceğiz. Emniyet birimlerimize yaptıkları her şeyden dolayı minnettarlığımızı sunuyor ve günlerini kutluyoruz.”

Özel öğrencilerden Aleyna Basal ise buraya bütün şehirlerimiz için Allah rahmet eylesin çiçek verdik derken, Emir Münevver de “Polis Haftası’nda biz buraya çiçek vermeye geldik. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimizi, mekânları cennet olsun, ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Özel öğrencilerden Semih Türkoğlu da buraya geldiğinden dolayı minnettar olduğunu, şehitler için üzgün olduğunu, şehitliği sevdiğini, arkadaşları ile birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ve etkinliğe gelmeden önce sabırsızlıktan uyuyamadığını ifade ederek kendilerini Polis Şehitliği’ne getirenlere teşekkür etti.

Samet Kemahlı ise Polis Haftası dolayısıyla şehirliğe geldiklerini, dua ettiklerini ve gül bıraktıklarını dile getirerek etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.