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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleşeceği Gastronomi Günleri’ne tüm Kayserilileri davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını açacağı 27-28 ve 29 Ekim günlerinde düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri, kadim kentin lezzet dolu mutfağının ününe ün katacak.

Hem Kayseri’den hem de şehir dışından lezzet avcılarını Gastronomi Günleri’ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi kapılarını, eşsiz lezzetleri ile ün kazanmış Kayseri mutfağımızın tanıtımının yapılacağı Gastronomi Günleri ile açacak. Kayseri’mize yeni bir yüz kazandıracak millet bahçemizde lezzet dolu Gastronomi Günleri’ne hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ MUTFAĞI LEZZET ŞÖLENİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan lezzetli mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Sucuk, pastırma, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzeti dünyaya tanıtma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 gün sürecek olan Gastronomi Günleri’nde etkinlik ve faaliyetlerimizle lezzet dolu bir şölen gerçekleştireceğiz” dedi.

3 gün sürecek Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşacak.

1 TON KAYSERİ MANTISI DAĞITILACAK

3 gün boyunca 50’si yerel işletme, 30’u kadın kooperatifi, 10’u dernek ve üniversite kulüpleri, 3 farklı ilçe belediyesi ve 3 farklı kurumun yer alacağı 100 stant ile birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel 1 ton Kayseri mantısı dağıtımı yapılacak.