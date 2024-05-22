Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ve her yıl edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şiir yarışmasının 7’ncisini düzenliyor. Büyükşehir 7’nci Şiir Yarışması’nda toplam 27 bin TL ödül dağıtacak.Mehmet UZEL /KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’de düzenlediği kültür sanat faaliyetleri ile vatandaşların takdirini toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şairleri teşvik eden ve destekleyen geleneksel şiir yarışmasının 7’ncisi ile şiir sevdalılarını buluşturuyor.

Her yıl heyecanla beklenen Büyükşehir’in şiir yarışmasının 7’ncisi için konu serbest, son katılım tarihi ise 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

7’NCİ ŞİİR YARIŞMASINDA TOPLAM 27 BİN TL ÖDÜL

Seçkin jüri üyeleri tarafından şiirlerin titizlikle değerlendirileceği 7’nci Şiir Yarışması’nda dereceye giren katılımcılara ödül takdim edilecek.

Yarışmada 1’incilik derecesini elde eden şiir sahibine 8 bin TL, 2’ncilik derecesini elde eden şaire 7 bin TL, 3’üncülük derecesini alacak şiire 6 bin TL ödül takdim edilecek. Ayrıca yarışmada 2 bin TL’lik 3 adet mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Şiir sever her vatandaşın katılımına açık olan ücretsiz yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlerin ‘kayseri.bel.tr’ internet adresini ziyaret etmesi veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşması yeterli olacak.