Kayseri Erciyes, gelenekselleşen uluslararası yol bisikleti müsabakalarına yine ev sahipliği yapıyor. Yarışlar bugün Grand Prix Erciyes etabı ile start alacak. Türkiye’de ilk uygulanacak ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia Dağ Bisikleti etaplı yarışların ilk durağı Erciyes olacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak bir çok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, global bisiklet camiasın dikkatlerini çekmeye devam ediyor.

Merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak bilinen Kayseri Erciyes, 2023 yılında da bisiklet yarışları gerçekleştirecek.

8 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile yapılacak. Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katılacak.

Uluslararası bisiklet yarışları Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den, Tomarza'ya Yahyalı'dan Bünyan’a Yeşilhisar'dan Erciyes'e, Kültepe’den Sultan Sazlığı’na kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek. Yarışlar bugün Grand Prix Erciyes etabı ile start alacak. Bisikletçiler 140 kilometre uzunluğundaki GP Erciyes turunda Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da bulunan finiş noktasında nihayetlenecek.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA UYGULANACAK

Ayrıca Kayseri Erciyes, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının ilk durağı olacak. 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan etaplı yarışların startı Erciyes Kayak Merkezi’nden verilecek. Bisikletçiler Kayseri’den başlayıp Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale vilayetlerini içerisinde pedalları Anadolu’nun güzelliklerine çevirecek.

Yarış takvimi ise şöyle: “Bugün Grand Prix Erciyes – Start 09.00 Cumhuriyet Meydanı. 30 Temmuz 2023 Grand Prix Kültepe. 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Erkek). 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Kadın). 24-27 Ağustos 2023 Tour of Anatolia MTB Cup.”