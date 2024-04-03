Bir hayali gerçekleştirdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de ses getirecek, Kayseri'nin geleceğine önemli bir mihenk taşı olacak Havacılık ve Uzay Lisesi’nin inşaatını inceleyerek 1 yıl içerisinde okulu tamamlayacaklarını hatırlattı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Havacılık tarihinin Kayseri'de yeniden yazılacağını belirten Başkan Palancıoğlu, “Yıllardır Kayseri'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni yapmayı hayal ederdim. Çok şükür nasip oldu bu hayalimi gerçekleştirdim. İnşaatı belli bir aşamaya geldi, kabası bitmek üzere. İnşallah 1 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Kayseri'nin geleceğine çok önemli bir mihenk taşı olacak. Türkiye'de ses getirecek bir meslek lisesi olacak. İçinde 11 adet atölyesi olacak. İHA’ların, SİHA’ların, füzelerin üretimini yapacak başarılı çocuklarımız burada yetişecek, uygulamalı eğitimler alacak. Burası 1 yıl içinde tefrişiyle, atölyeleri ve mimarisi ile Türkiye'ye hitap edecek bir lise olacak. TEİ, TAİ, TUSAŞ inşallah buraya sponsor olacak. Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında çalışacak gençleri burada yetişecek. Göklerden gözünü çevirmeyen Sabiha Gökçenlerin, Vecihi Hürkuşların, Nuri Demirağların, Selçuk Bayraktarların Türkiye’sinde; tarihe adını yazdıracak nice yeni nesiller yetiştirmek için Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir görevi üstlendik. İnşallah bundan sonra yapacağımız Dahiler Koleji ile Türkiye'ye örnek yatırımları hayata geçireceğiz. Ülkemize ve Kayseri'mize gururla hayırlı olsun.” dedi.