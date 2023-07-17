Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gönül ve sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İldem ve Talas’a iki ayrı, çok amaçlı Sosyal Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Proje’leri kapsamında yer alan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi ve İldem Sosyal Yaşam Merkezi projelerinin inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek olan ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin toplam inşaat alanı 5 bin 69 metrekarede inşası hızla yükseliyor.

İldem Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, Bay ve Bayan Yüzme Havuzu, Fitness Salonları, Stüdyolar, Sauna ve Buhar Odaları, Eğitim ve Sosyal Faaliyetlere Hizmet Edecek Çalışma Odası, Bilgisayar Odası, Kütüphane, Kafeterya bulunacak.

Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak. Öte yandan, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne kazandırılacak olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi de tüm hızıyla sürüyor.

5 bin metrekare inşaat alanı olan proje içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlarda mevcutken, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 18’inci sosyal tesisinin İldem’e, 19’uncusunun Talas’a ve 20’nci tesisin de yakın zamanda Altınoluk bölgesinde temelinin atılması planlanıyor.

Bu Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin bölge sakinlerine hizmet etmesi hedefleniyor.