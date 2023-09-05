Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin toplu iş sözleşmeleri ve ek protokolleri imza törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg ile gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davul ve zurna eşliğinde, meşaleler ve çiçekler ile karşılandı.

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika başkanları ile işçiler katıldı.

“İŞÇİ SENİNLE GURUR DUYUYOR”

Mehteran takımının marşları ile salona giriş yapan Başkan Büyükkılıç, işçiler tarafından ‘İşçi seninle gurur duyuyor’, ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’, ‘İşte başkan, işte çalışan’ sloganları ile kürsüye davet edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bir aile kültürü içerisinde huzurlu bir ortamda çalışma yapıyoruz. Burada bir imza atılıyor, alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını verin düsturu gereğince süremiz olmasına rağmen, yeniden ek protokol yapıyoruz” dedi.

“BİZ BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ, İNŞALLAH ÖRNEK OLACAĞIZ”

Büyükkılıç, Kayseri’yi bağrına bastıklarını belirterek, şunları söyledi: “Biz sizlerle gurur duyuyor, teşekkür ediyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bütçesi bütçemiz, personeli personelimiz mantığı içerisinde imkânlarımızı hep beraber seferber ediyor, 1,5 milyon Kayseri’mizin güzel insanlarını bağrımıza basıyor, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Biz birbirimize sahip çıkacağız, inşallah örnek olacağız. Kayseri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye bilinir, veliler ve âlimler şehridir, o açıdan emeğinin karşılığını da bilir, sermayenin değerini de bilir, kimsesizin kimsesi olmayı da bilir. 1994’ten beri model belediyecilik oluştu. Bu sürecin kadir, kıymetini biliyor, onu daha da pekiştirerek, dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkânlarımızı hep beraber seferber ettik, tek yumruk olmak suretiyle de Kayseri’mizde güçlenerek, gelişerek, her alanda HAK-İŞ’imizin yer alması için de çaba gösterdik.”

HAK-İş olarak Kayseri’de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade den Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan da, bir Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanması, kadrolu çalışanların ek protokolünün imzalanması için kentte olduklarını dile getirdi. Arslan, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin mücadele içerisinde olduğunu ifade etti. Açıklamasında, “Konfederasyon olarak işçi-işveren ilişkileri, devlet-toplum ilişkilerini uzlaşma ve diyalog üzerine inşa etme çalışmamızdır” diyen Başkan Arslan, enflasyonla mücadelede hep beraber gayret gösterdiklerini vurguladı. Bu süreçte belediyelerin de maliyetlerde artış yaşadığını, gelirlerinde azalma yaşadığını, öte yandan çalışanlarının haklarını gözetmek için de gayret ettiğini belirten Arslan, zorlukların herkesi etkilediğini kaydetti. Kayseri’yi ‘müteşebbis ruhlu’ olarak niteleyen Başkan Arslan, hayranlık duyduğu bu özelliği dolayısıyla Kayseri’ye ve Kayseri’nin kurumlarına teşekkür etti. Belediyeler ile çalışanlarının Kayseri’de uyum ve uzlaşı içerisinde olduğunu da sözlerine ekleyen Arslan, bunda emeği olan belediyelere ve çalışanlarına şükranlarını iletti.

Başkan Mahmut Arslan’ın konuşmasını sık sık bölen belediye çalışanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a tezahüratlarda bulunarak, “İşçi seninle gurur duyuyor” dedi.

Ek protokole verdiği destekten dolayı Büyükkılıç’a teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir ise “Kayserili olmaktan ve Kayseri’de bulunmaktan gurur duyuyorum. 1994 yılında başladık belediyeciliğe. O günden bu zamana kadar işçisini hiçbir zaman mağdur etmeyen belediye başkanlarımız, şimdi de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere yine Kayseri Türkiye’de nadir yaptığımız ek protokolle sizleri enflasyona ezdirmediği için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ne kadar teşekkür etsek daha fazlasını hak ediyorlar. Sizlerin bugünlere gelmeniz için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız onayıyla Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın başlattığı Türkiye’deki taşeron uygulamasını ilk Kayseri’de bitirdik. Kayseri’miz Türkiye’nin parlayan yıldızı olduysa sizin alın teriniz, emeğiniz var” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi ve ek protokol için imzalar gerçekleştirilerek, plaket takdiminde bulunuldu.