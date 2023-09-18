Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadın kooperatiflerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çağlayan Kadın Kooperatifi’nin 1’inci yıldönümüne özel hazırlanan gilaburulu pastayı eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile keserek, tadına baktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Bünyan Hanımeli ve Çağlayan Kadın Kooperatifleri’ni ziyaret ederek, üreten kadınların el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla kurulan ve her geçen gün büyüyen Kayseri Kadın Kooperatifleri ile üreten kadınları yalnız bırakmıyor.

Kadın Kooperatifleri gün geçtikçe üretimini arttırarak ürün yelpazesini genişletirken, Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde iki ayrı kadın kooperatiflerini ziyaret etti. Büyükkılıç, Çağlayan Kadın Kooperatifi’nin 1’inci yıldönümüne özel hazırlanan gilaburulu pastanın da tadına bakmayı ihmal etmedi.

Üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünleri inceleyen Büyükkılıç, böylesine güzel eserleri ve lezzetleri vatandaşlara sunan kadın girişimcilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Çağlayan Kadın Kooperatifi’nin 1’inci yıldönümüne özel hazırlanan gilaburulu yaş pastayı kesen Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce Çağlayan Kadın Kooperatifi’mize ve Hanımeli Kooperatifimize tebrik ve teşekkür ediyoruz. Uyum içerisinde çalıştıklarını öğrenmenin keyfini yaşıyoruz. Sayın Valimizin kulaklarını çınlatıyoruz” dedi.

“GİLABURU HER DERDE DEVA”

Ürünleri satış yerinde de inceleyen ve Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerine destek verdiklerinin altını çizerek, çok güzel ürünlerin çıktığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Gilaburu her derde deva, şimdi de reçelini yapmışlar, çayı bile var, üretmeye devam” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamayı, ilçelerde yaşayan kadınların istihdamını artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç ve Dr. Necmiye Büyükkılıç’a, kadın kooperatiflerini ziyaretleri esnasında Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nun öğretmenleri de eşlik etti.